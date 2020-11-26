Президент США помилував Майкла Флінна.

Останній свого часу визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР щодо контактів із росіянами.

Президент Дональд Трамп у середу, 25 листопада, видав указ про помилування свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна (Michael Flynn). Про це повідомило радіо Voice of America. Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР під час розслідування справи про російське втручання в президентські вибори 2016 року в США. Його помилування викликало різке невдоволення в середовищі демократів.

Відставний генерал Флінн 2017 року визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень аґентам Федерального бюро розслідувань, які ставили йому запитання про його контакти з тодішнім російським послом в США Сергієм Кисляком. Флінн контактував з Кисляком впродовж кількох тижнів напередодні інавґурації Трампа в січні 2017 року.

Тривалий час Флінн намагався відмовитися від визнання власної провини, стверджуючи, що прокуратура порушила його права й обманним способом уклала з ним угоду про визнання провини. Дату винесення вироку Фліннові відкладали кілька разів.

«Для мене велика честь оголосити, що генерал Майкл Флінн повністю помилуваний. Вітаємо генерала Флінна і його чудову родину. Упевнений, що тепер ви відсвяткуєте воістину фантастичний День подяки», ­– так сам президент прокоментував помилування Флінна на своїй сторінці у Twitter.

Флінн встиг відпрацювати на посаді радника Трампа з національної безпеки лише 24 дні, після чого президент був змушений звільнити його за те, що Флінн збрехав у розмові з віцепрезидентом Майком Пенсом про свої контакти з Сергієм Кисляком, котрий на той момент був послом Росії в США.