Шмигаль підтримав ідею посилення карантину на Новий рік.

 

Кабінет Міністрів України готує план карантинних обмежень в Україні, котрий застосують у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу.

 

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду 25 листопада, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Про введення таких заходів зараз не йдеться, але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти із людьми – все це може дати поштовх до значного сплеску хвороби, яку медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на такі ситуації і на випадок погіршення стану в країні", – сказав Шмигаль.

 

Він нагадав, що в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин "вихідного дня". Остаточну ефективність та результат такої моделі КМУ зможе оцінити на початку грудня, але вже зараз, за словами Шмигаля, фіксується зменшення мобільності населення.

 

"За даними операторів мобільного зв’язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з часу повного карантину весною. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності", – додав керівник уряду.

 

Результатом усіх цих заходів має стати вихід "на плато" за кількістю випадків інфікування на початок грудня.

 

Напередодні міністр культури Олександр Ткаченко заявив: Україні більше потрібна сувора визначеність замість безконечної невизначеності – і запропонував запровадити суворий карантин на період новорічних і різдвяних свят.

 

25.11.2020

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