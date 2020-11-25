Росія планує цофнути своє визнання катинського злочину.

Польща застерігає росіян від такого кроку.

Амбасада Республіки Польща в Москві розповсюдила у вівторок увечері, 24 листопада, заяву, в якій висловила «подив» ідеєю деяких депутатів Державної думи Росії ревізувати нинішню офіційну позицію Росії щодо розстрілу польських офіцерів у Катині.

У заяві вказується, що в середині листопада в Тверській області Російське військово-історичне товариство організувало конференцію, присвячену російсько-польським відносинам. На ній «пролунали висловлювання, спрямовані на невизнання відповідальності НКВС за Катинський злочин».

«Амбасада Республіки Польща в Москві з подивом дізнається, що під час конференції з питань польсько-російських відносин, яка відбулася в Тверській області у листопаді 2020 року, було зроблено заяви з викривленням фактів, пов'язаних із Катинською різаниною у Твері та Мєдному. На нашу думку, версія історії, розповсюджена під час конференції, мала на меті сфальшувати відповідальність НКВС за Катинську різанину та підтвердити автентичність сталіністської версії вбивства. Також дивно, що подія отримала схвалення офіційних представників російської Держдуми, котрі брали участь у конференції», – зазначається в документі.

Російська газета «Новое время» процитувала заяву учасників тверської конференції: «Політизований і тенденційний підхід до висвітлення так званої катинської справи, який склався за десятиліття, не відповідає принципам об'єктивності та історизму. Даний підхід слід розглядати як один із напрямів загальної інформаційно-пропагандистської кампанії щодо покладення відповідальності на СРСР за виникнення і розв'язання Другої світової війни. Необґрунтовані політичні оцінки, винесені від імені керівників нашої країни в 1989–1990-х рр., і заява Державної думи ФС РФ від 26 листопада 2010 р. досі залишаються чинником, що стримує неупереджене наукове вивчення подій 1939–1941 рр., у тому числі питань про долю польських громадян на території Радянського Союзу».

Російські депутати навіть заявили про можливе анулювання документа від 26 листопада 2010 року, в якому Росія підтвердила відповідальність СРСР і Йосипа Сталіна за масове вбивство поляків. Зокрема, депутат Держдуми Олексій Чепа сказав, що готовий особисто виступити з ініціативою щодо скасування документа.

Польський дипломат Лукаш Цудни (Łukasz Cudny), котрий підписав заяву польської амбасади, наголосив, що «потрібно зосередитися на захисті історичної правди про Другу світову війну», а також «нагадувати про відповідальність НКВС» за розстріл у Катині.