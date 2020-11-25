Київ обійшов Львівщину за кількістю смертей від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 13 882 нові випадки коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 661 858.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
За добу найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (1255) та Запорізькій (1086) областях, у Києві (980), а також в Одеській (976), Київській (961), Сумській (915) і Львівській (824) областях.
Минулої доби в Україні констатували смерть 229 людей. Зокрема, 23 летальні випадки припало на Київ.
Загальне число померлих зросло до 11 492.
За кількістю смертей Київ (померло 1196 людей) перевершив Львівську область (померло 1183).
25.11.2020