Український воїн загинув унаслідок обстрілу під Авдіївкою.

У зоні Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу бойовиків у вівторок загинув воїн 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Фастівська міська рада в офіційному повідомленні назвала ім'я загиблого – В’ячеслав Мінкін.

“Був одружений, мав сина. 2019 року був нагороджений медаллю за участь в боях “Світлодарська дуга”, – йдеться у повідомленні.

Вдень 24 листопада 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців повідомила, що в передмісті Авдіївки унаслідок снайперського пострілу отримав важке поранення український військовослужбовець.

“Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я важкий“, – повідомила пресслужба бригади.

Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку із евакуацією.

“Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – поінформували в бригаді.

Увечері штаб ООС констатував: воїна не вдалося врятувати.