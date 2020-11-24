Зеленський підписав акт про вихід із "антимонопольного" договору з СНД.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики" №995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сайті керівника держави.

"Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року №449-ІV", – зазначено у повідомленні.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

В ОП повідомляють, що вихід із договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.

5 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики", розроблений Антимонопольним комітетом на виконання указу Президента України від 19 травня 2018 р. №139 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав»".

Законом пропонується вийти з Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики (підписаного 25 січня 2000 року у м. Москва, Російська Федерація, між 11 державами-учасницями та ратифікованого Україною 16.01.2003 із застереженням).

Нагадаємо, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах процес денонсації Україною підписаних із російською стороною угод сповільнився. Так, рік тому російське видання "Коммєрсант" писало: офіційний Київ перестав надсилати до Москви повідомлення про розрив двосторонніх договорів. Але також Україна була призупинила свій демарш із угод по СНД.

Як поінформували у вересні 2019 року у виконкомі СНД, із 1 січня 2014 року до 1 липня 2019 року офіційний Київ вийшов із 19 угод, рішень та протоколів. Зокрема, із травня до липня 2019 року Україна надала шість таких повідомлень – і всі припали на каденцію міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Проте відколи уряд сформувала партія "Слуга народу", справа вщухла. "У серпні-вересні нічого вже не було", – зазначали у виконкомі СНД.

Тоді в офісі СНД сподівалися, "що ситуація покращиться і Київ перестане виходити із міжнародних договорів".