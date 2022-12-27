Путін подарував лідерам країн СНД вісім перснів.

У Telegram-каналах зразу ж провели паралель між Путіним та літературним лиходієм Сауроном.

 

 

26–27 грудня у Санкт-Петербурзі відбулася традиційна неформальна зустріч глав держав СНД. Під фінал саміту президент Росії Владімір Путін подарував кожному зі своїх колег-учасників по персню зі символікою співдружності. Про це повідомив Telegram-канал «Пул Первого». Одну каблучку Путін залишив собі.

 

Персні зроблені з металів, принаймні візуально схожих на біле і жовте золото. На каблучках, окрім символів СНГ, викарбовано напис «с новым годом 2023». Крім того, на персні вказано назву країни, де проходив саміт, – Росія.

 

Тож каблучки отримали диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садір Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, а також президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

 

Як повідомила газета «Коммерсантъ», тільки Лукашенко відразу ж натягнув каблучку на підмізинного пальця. Решта учасників саміту подарунки прийняли, але вбирати персні не поспішали.

 

У Telegram-каналах та соцмережах порівнюють дев'ять перснів, які отримали глави країн СНД, з дев'ятьма перснями влади з відомої саги Джона Рональда Толкіна про Середзем'я. Нагадаємо, що ці персні викував владолюбний лиходій Саурон, щоб поневолити народи.

27.12.2022

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