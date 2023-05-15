Молдова розпочала процес виходу з Міжпарламентської асамблеї СНД.

За словами голови парламенту РМ, після варварського нападу однієї країни-засновниці СНД на іншу державу-засновницю «ця організація більше не може називати себе Співдружністю».

 

 

Молдова розпочала процес виходу з угоди про Міжпарламентську асамблею Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це заявив голова молдовського парламенту Ігор Ґросу (Igor Grosu) – повідомив інформаційний портал NOI.md.

 

«Після численних розмов з громадянами в ході візитів на території, дискусій у рамках парламентської фракції партії "Дія і солідарність", після консультацій з президентом Маєю Санду та представниками уряду оголошую про ухвалення рішення про ініціювання процедури виходу Республіки Молдова з Угоди про Міжпарламентську асамблею Співдружності», – написав Ґросу на своїй офіційній сторінці у Facebook.

 

За словами голови парламенту, за 30 років стало цілком зрозумілим, що «членство Республіки Молдова в структурах СНД не допомогло нам вирішити придністровський конфлікт, вивести російську армію з території Республіки Молдова, не врятувало нас від економічного ембарґо в найскладніші часи. Перебування в СНД не захистило нас від енергетичного шантажу посеред зими, погроз та ворожих офіційних заяв».

 

«Після того, як країна-засновниця СНД, Російська Федерація, варварськи напала на іншу державу-засновницю, Україну, окуповуючи її території та вбиваючи її громадян, ця організація більше не може називати себе Співдружністю», – наголосив Ігор Ґросу.

15.05.2023

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