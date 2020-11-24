У Києві півтори тисячі нових випадків COVID-19.

Кінематографічна Україна в Польщі

Анастасія Канарська

Цього року вже вп’яте у Варшаві можна було подивитися найновіше українське кіно, а також потрапити на супутні заходи, як ось дискусія на тему «Чи Україна й надалі Східна Європа?», або зустрічі з акторами та режисерами на онлайн та оффлайн майданчиках.