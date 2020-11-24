У Києві півтори тисячі нових випадків COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 647 976.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1422), а також у Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865), Запорізькій (800), Львівській (771), Черкаській (746) та Сумській (729) областях.
Упродовж доби зафіксували 188 смертей. Загалом, за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 11 263 українців.
24.11.2020