У Києві півтори тисячі нових випадків COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 647 976.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1422), а також у Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865), Запорізькій (800), Львівській (771), Черкаській (746) та Сумській (729) областях.

 

Упродовж доби зафіксували 188 смертей. Загалом, за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 11 263 українців.

 

24.11.2020

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