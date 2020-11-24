Китай відправив на Місяць дослідницький зонд.

Він має доставити на Землю зразки ґрунту з найбільшого місячного моря.

 

   

 

Китай вперше в своїй історії відправив безпілотну станцію на Місяць. Ракета-носій «Чанчжен-5» («Великий похід-5») стартувала з космодрому Веньчань на південно-китайському острові Хайнань у вівторок, 24 листопада, о 4:30 ранку за місцевим часом.

 

Як повідомило китайське інформаційне агентство «Сіньхуа», місячна станція «Чаньє-5» успішно відокремилася від ракети-носія і вийшла на орбіту Землі.

 

Очікується, що китайський зонд зробить посадку на Місяці в неділю, 29 листопада. Автоматична станція пробуде на супутнику Землі одну місячну добу, тобто 14 земних днів, протягом яких вона збиратиме гірські породи та реґоліт на місячній поверхні. Після того як буде зібрано два кілограми зразків, вони будуть запечатані в контейнері на космічному кораблі. Далі корабель повернеться на Землю. Якщо повернення буде успішним, Китай стане третьою країною – після США та СРСР, – яка реалізувала таку місію.

 

Китайська станція збиратиме проби ґрунту в «Океані бурь» (Oceanus Procellarum) – найбільшому місячному морі (низовини з рівним дном, залитої затверділої лавою), яке розташоване на видимій стороні Місяця. «Океан бурь» сформувався 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в місячній історії. Раніше цей район природного супутника Землі не досліджувався.

 

Апарат із зразками місячного ґрунту на борту повинен буде повернутися на Землю 15-16 грудня. Як очікується, він приземлиться в китайському реґіоні Внутрішня Монголія.

 

Як зазначили експерти,  це буде одна з найскладніших місій в аерокосмічній історії Китаю, а також перша в світі місія видобування зразків місяця за понад 40 років останніх років.

24.11.2020

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