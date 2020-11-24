Трамп таки погодився розпочати процедуру передачі влади.

Водночас він не припиняє спроб оскаржити результати президентських виборів.



Емілі Мерфі

Чинний президент США Дональд Трамп, котрий упродовж кількох тижнів заперечує перемогу на виборах в США кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена, врешті-решт погодився діяти «відповідно до протоколу» у справі передачі влади наступній американській адміністрації. Про це повідомило радіо Voice of America.

Управління зі загальних питань адміністрації США (The General Services Administration – GSA) повідомило про готовність почати процедуру передачі президентської влади в країні. Про це глава відомства Емілі Мерфі (Emily Murphy) написала в листі президентові-електу Байдену в понеділок, 23 листопада. Вона запевнила, що Білий дім не чинив на неї тиску з метою відкласти формальну передачу влади. «Знайте, що я прийшла до свого рішення незалежно, на підставі закону і наявних фактів. На мене ніколи не чинилося прямого або непрямого тиску з боку будь-якої посадової особи виконавчої влади, включно з тими, хто працює в Білому домі або в Управлінні служб загального призначення», – написала Мерфі.

Водночас Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter: «В інтересах нашої країни я рекомендую, щоб Емілі і її команда робили те, що необхідно, відповідно до первинних протоколів. Я порекомендував своїй команді зробити те ж саме».

Нагадаємо, що сьомого листопада Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів в США американськими ЗМІ на підставі наявних даних – на той час уже було підраховано більшість голосів. Офіційні результати обробки бюлетенів в штатах будуть оголошені щойно в грудні. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня.

Тим не менше Дональд Трамп досі офіційно не визнає своєї поразки, стверджуючи, що результати президентських виборів були сфальшовані. Він і його команда заявили про намір продовжити судові позови в Джорджії, Пенсільванії, Арізоні і Вісконсині, де розрив між кандидатами був мінімальним.