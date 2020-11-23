У Львові ТВК вночі призначила першу сесію міської ради на завтра.

Львівська міська ТВК видала постанову про проведення першої сесії новообраних депутатів Львівської міської ради у вівторок, 24 листопада. Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький повідомив у коментарі Z, що спершу планувалося провести цю сесію 3 грудня.

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«Станом на 5 листопада ми отримали ⅔ заяв від новообраних депутатів. Згідно з законом "Про місцеве самоврядування", ми зобов’язані у двотижневий термін скликати першу сесію міської ради. Міська ТВК мала б це зробити 19 листопада, але ми розуміли, що на 22 листопада відбуватиметься другий тур виборів міського голови, тому призначили проведення цієї сесії на 3 грудня», – зазначив він.

Проте, за словами Сліпецького, учора, 23 листопада, до комісії надійшло чотири скарги депутатів «Європейської солідарності» Сергія Іваха, Остапа Доскіча, Юрія Ломаги та Олексія Різника з вимогою провести сесію у найкоротший термін, а саме 23 листопада. Двоє із цих депутатів також подали заяви до суду з вимогою зобов’язати Львівську міську ТВК призначити сесію на 23 листопада.

«Розглянувши комісією ці скарги, ми прийняли рішення про проведення першої сесії Львівської міськради восьмого скликання 24 листопада», – заявив Ігор Сліпецький.

Міський голова Львова Андрій Садовий уже повідомив, що мерія оскаржуватиме постанову ТВК. Він вважає рішення про проведення сесії до обрання голови Львівської міськради незаконним.

«Цієї ночі відбулась нечувана річ, яка має на меті узурпувати владу в місті, попри волевиявлення львів’ян. Діяли вночі, без зайвих очей, без журналістів і прийняли рішення, яке ніяк не стосується вчорашніх виборів. З приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови», – повідомив Андрій Садовий на своїй facebook-сторінці.

За словами Садового, міська рада в такому «напівлегітимному» стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря – в. о. міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення: про бюджет, майнові питання тощо.

«Всі депутати, які візьмуть участь в цій афері, заплямують свою репутацію назавжди. Найганебніше, що таке рішення ТВК пролобіював депутат від "ЄС" Сергій Івах – відомий покровитель скандальних будівельних афер. Програвши вибори міського голови, місцеві ділки з клану Козловського-Пупса вирішили захопити владу підкилимними, нічними "мутками"», – прокоментував ситуацію Садовий.

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Коментуючи привітання з перемогою від свого опонента Олега Синютки, Садовий сказав – готовий повірити, що це було щиро, коли партія «ЄС» зупинить спробу «привселюдно і цинічно витерти ноги об волю львів’ян».

Проте в Андрія Садового є шанси потрапити на сесію Львівської міськради 24 листопада в статусі новообраного міського голови. Ігор Сліпецький запевнив, що комісія робить усе можливе, щоби встигнути вчасно встановити офіційні результати виборів.

Нагадаємо, після підрахунку 97,6% голосів Андрій Садовий упевнено перемагає: він отримав 62,3% всіх порахованих голосів, Олег Синютка – 36,6%.

Більшість із 64 депутатських мандатів у Львівській міській раді отримали депутати партії «ЄС» – у них 26 мандатів. У «Самопомочі» – 17, решту мандатів розділять між собою «Свобода», «Голос» та «Варта».