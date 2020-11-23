Влада Росії змушує громадян встановлювати на смартфони певні застосунки.

Загалом налічується вже 16 обов’язкових у Росії програм.

 

 

Російський уряд затвердив правила обов'язкового попереднього встановлення вітчизняного софту на електронні пристрої. Про це повідомляє інформаційне агентство РБК з покликом на постанови Кабінету міністрів РФ.

 

Закон про обов'язкову попередню інсталяцію російських додатків на ввезені в країну пристрої повинен був набути чинності ще першого липня цього року, але навесні його виконання перенесли на перше січня 2021 року через спричинену пандемією кризу. Відповідно до закону, деталі його реалізації мав затвердити уряд.

 

В опублікованому документі зазначено, що з початком наступного року встановлювати російське програмне забезпечення будуть зобов'язані виробники смартфонів, планшетів та іншого «бездротового обладнання для побутового використання» з сенсорним екраном і «двома й більше функціями», а також для стаціонарних комп'ютерів, ноутбуків, системних блоків і телевізорів з функцією Smart TV.

 

Найбільше програм має бути в обов’язковому порядку встановлено на смартфони та планшети – 16 застосунків. Це, зокрема, браузери, пошукові системи, соціальні мережі, месенджери, сервіси електронної пошти, картографічні та навігаційні сервіси, голосові помічники, новинні агрегатори, антивіруси тощо. Також обов’язковим має бути додаток «Держпослуги».

 

З моменту появи ініціативи проти неї виступала російська Асоціація підприємств комп'ютерних та інформаційних технологій.

23.11.2020

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