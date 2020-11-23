Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу – у понеділок він отримав негативний результат під час тестування на COVID-19.

Про це керівник держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус... Відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", – написав Зеленський.

Президент закликав українців берегтися. "Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію", – закликав він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак (котрий зліг у "Феофанію" в один день зі Зеленським) також повідомив: він уже здоровий.

"Коронавірус позаду – тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі", – поінформував секретар Зеленського.

Офіс Президента заявив про те, що у Володимира Зеленського ковід, 9 листопада.