Одещина вийшла на друге місце за кількістю носіїв ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 635 689.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду зареєстрували у Києві (1212) та в Дніпропетровській (1093), Київській (870) і Житомирській (812) областях.

Офіційно в Україні 333 554 активні носії коронавірусної хвороби. Найбільше хворих – у Києві (38 332), в Одеській (28 659), Харківській (28 402) і Запорізькій (20 451) областях.

Минулої доби зареєстрували 124 смерті. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 11 075 людей.