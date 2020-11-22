У Львові відкрили кримінальне провадження через спробу фальсифікації виборів.

У Львові у неділю, 22 листопада, поліція отримала повідомлення про порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць у Личаківському районі. Члени комісії підписали протокол з результатами виборів ще до завершення голосування та підрахунку голосів, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Львівські області.

За цим фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення виборчої документації) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Тим часом спостерігачі Громадянської мережі «ОПОРА» повідомили про три випадки передчасного заповнення виборчих протоколів про підрахунок голосів виборців у Львові: у ДВК №461899, ДВК №462020 та №461954. Після зауваження спостерігача члени ДВК припинили заповнювати виборчу документацію.

Загалом станом на 15:00 до поліції Львівщини надійшло 25 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства у Львові і Дрогобичі.

Зокрема, на дільниці №461998 у Львові спостерігачка Громадянської мережі «ОПОРА» зафіксувала, як один із виборців вкинув у скриньку два бюлетені та швидко залишив приміщення ДВК. Спостерігачка написала заяву у поліцію про виявлений факт.

Членкиня дільничної виборчої комісії №461998 Ганна Саляк прокоментувала ситуацію так: «Це чоловік літнього віку, який кинув бюлетень за сина чи зятя, бо він був з дитиною. Я бачила безпосередньо біля скриньки».

Правоохоронці перевіряють, чи це одиничний факт, чи спроба каруселі.

Також спостерігачі ГМ «ОПОРА» зафіксували, що у Львові на 18 дільничних виборчих комісіях не вистачає скриньок або кабінок для голосування.

«Ми не говоримо про критичну ситуацію, проте на 18 дільницях вимоги не були дотримані. Однак виборчий процес іде, на ньому це ніяк не позначається, бо явка є низькою», – зазначив координатор ГМ «Опора» за виборами Тарас Радь.

За його словами, спостерігачі також зафіксували, що на ДВК №462020, №461991, №461919, №461885 видавав виборцям бюлетень лише один член дільничної комісії.

«Бюлетені мають видавати двоє членів ДВК: один звіряє дані, інший видає, це мінімізує помилки і забезпечує взаємний контроль», – пояснив Тарас Радь.

У Дрогобич уранці біля одного з будинків у центрі міста на відео зафіксували два автобуси із львівськими номерами, на яких прибули близько 100 молодих чоловіків. Правоохоронці поспілкувалися з молодиками. Вони розповіли, що планують охороняти виборчі дільниці начебто від «тітушків» і є журналістами. На підтвердження цього показали посвідчення видання «Нова пора», зареєстрованого у 2005 році у Запорізькій області. Поліція встановила особи усіх прибулих. Виявилося, що троє – із Запорізької області, інші мають львівську прописку. Кількох, у кого були посвідчення журналістів без печаток, до спостереження не допустили, повідомив «Z» Тарас Радь.

«Один з кандидатів підтвердив, що ці люди на автобусах приїхали до Дрогобича з його ініціативи. Загалом, за словами цього кандидата, ці особи мають спостерігати за межами виборчих дільниць. Я б не назвав їх спостерігачами – юридично вони ними не є навіть формально. За документами статус їх у виборчому процесі – журналісти, яких може перебувати на одні дільниці по дві особи.

Проте що означає спостерігати за дільницею ззовні? Це дивний тип спостереження, раніше нам ще не траплявся. Як можна захищати голоси ззовні дільниць, до кінця не зрозуміло, але це справа особи, яка їх залучила. Наразі жодних фактів перешкоджання чи втручання у виборчий процес з їхнього боку не було, ми зі своєї сторони спостерігаємо за ними, а поліція встановила особи усіх цих журналістів», – прокоментував він.