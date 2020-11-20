Офіс Президента вважає, що довкола Майдану "і так дуже багато" емоцій.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності назвав необґрунтованими звинувачення правоохоронців у розтраті коштів на небудованому меморіалі.

Про це йдеться у заяві Музею Майдану, оприлюдненій у відповідь на обшуки, проведені Національною поліцією України спільно з представниками Служби безпеки України у приміщенні музею, помешканні генерального директора музею Ігоря Пошивайла, а також компанії, котру визначили генеральним підрядником у будівництві меморіалу – ТОВ “Спеціальна науково-реставраційна проєктно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація”.

“Ми не є ініціаторами будівництва, – прокоментував юрист музею Дмитро Цвітненко. – Кабінет Міністрів у постанові 2018 року визначив нас замовником будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На цій підставі через процедуру публічних закупівель був обраний генпідрядник і укладено відповідний із ним договір на будівництво. Після цього за поданням Генеральної прокуратури Печерським районним судом був накладений арешт на земельні ділянки, який триває до сьогодні, що унеможливлює будівництво меморіалу. Ми неодноразово і регулярно зверталися до Офісу Генерального прокурора, Держбюро розслідувань та Кабінету Міністрів України із поясненням, що подальше затягування будівництва призведе до втрати бюджетних коштів. Сплата авансу була передбачена постановою Кабінету Міністрів України. А генпідрядник був зобов’язаний закупити граніт для будівництва меморіалу та липи, які мають бути висаджені на алеї”, – заявив юрист.

Директор музею Ігор Пошивайло сказав, що обшуки і кримінальне провадження "виглядають сюрреалістично". "Спочатку нашому музею не дали збудувати Меморіал Героям Небесної Сотні, заарештувавши ділянку, а тепер звинувачують, що ми його не збудували, а кошти, мовляв, зникли", – прокоментував він.

Пошивайло запевняє, що адміністрація доклала всіх зусиль для побудови комплексу. А обшук сприймає "як політичне замовлення заткнути рота потужному майданчику критичного осмислення нашої складної історії, утвердження цивілізаційного вибору і демократичних цінностей українців”.

"Бентежить, що слідчі обрали саме цей час для обшуків, адже вони відбулися безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані. Цим однозначно скористаються антиукраїнські сили, що намагаються дискредитувати Революцію Гідності”, – прокоментував голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

У четвер, у день проведення наукової конференції на тему Революції Гідності, Музей Майдану заявив: у приміщеннях проводять обшук.

Силовики задокументували: керівництво музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу, а підрядникам перерахували аванс у розмірі 80% від суми договору – 111 млн грн. "Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", – ствердила Служба безпеки України.

Офіс Президента в своєму коментарі висловив подив тим, що правоохоронці вирішили проводити обшуки саме в переддень річниці Революції Гідності. Банкова вважає, що реакція громадськості не була би такою бурхливою, якби правоохоронці оприлюднили обґрунтовані докази.

"Не може не викликати занепокоєння той факт, що слідчі дії відбулися чітко напередодні річниці початку Майдану. Зрозуміло, що цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро. Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях", – прокоментували в ОП.

"Це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій", – додали на Банковій.

"Ще раз наголосимо на ключовому: емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій. Ми всі зацікавлені у правді та злагоді. Цим, власне, й мають завершитися сьогоднішні події навколо Музею Революції Гідності – чітким юридичним висновком", – резюмувала команда Андрія Єрмака.