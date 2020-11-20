За добу в Україні 14,5 тисячі захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 14 575 нових захворювань на коронавірусну хворобу. Зокрема, понад тисячу добових випадків зафіксували відразу у трьох регіонах.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (1391) та в Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805), Сумській (748) і Запорізькій (744) областях.

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 598 085.

За добу зафіксували 229 смертей. За час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 10 598 людей.