За добу в Україні 14,5 тисячі захворювань.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 14 575 нових захворювань на коронавірусну хворобу. Зокрема, понад тисячу добових випадків зафіксували відразу у трьох регіонах.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (1391) та в Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805), Сумській (748) і Запорізькій (744) областях.

 

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 598 085. 

 

За добу зафіксували 229 смертей. За час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 10 598 людей.

 

20.11.2020

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