Галицькі хроніки COVID-19: 20 листопада.

Станом на 09:00 20 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 95 443 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1571 новий випадок: 593 – на Івано-Франківщині, 687 – на Львівщині (проведено 2046 ПЛР-досліджень) та 291 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 23 летальних випадки: одинадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопіллі, вісім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада (09:00): 24 552 випадки, 291 новий
м. Тернопіль – 92 особи
Бережанський район – 28 осіб
Борщівський район – 17 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 28 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 11 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 14 осіб
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада (09:00): 39 916 випадків, 687 нових
Львів – 306 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 22 особи
Дрогобицький район – 64 особи
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 33 особи
Кам'янка-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 46 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 14 осіб
Пустомитівський район – 41 особа
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 36 осіб
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 44 особи
Яворівський район – 35 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада (09:00): 30 684 випадки, 593 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.11.2020