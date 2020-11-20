Галицькі хроніки COVID-19: 20 листопада.

 

Станом на 09:00 20 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 95 443 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1571​ новий випадок: 593 –​ на Івано-Франківщині, 687 – на Львівщині (проведено 2046 ПЛР-досліджень) та 291 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 23 летальних випадки: одинадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопіллі, вісім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 листопада (09:00): 24 552 випадки, 291 новий

м. Тернопіль – 92 особи

Бережанський район – 28 осіб

Борщівський район – 17 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 28 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 11 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 14 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

20 листопада (09:00): 39 916 випадків, 687 нових

Львів – 306 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 22 особи

Дрогобицький район – 64 особи

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 33 особи

Кам'янка-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 46 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 14 осіб

Пустомитівський район – 41 особа

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 36 осіб

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 44 особи

Яворівський район – 35 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

20 листопада (09:00): 30 684 випадки, 593 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

20.11.2020

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