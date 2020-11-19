Галицькі хроніки COVID-19: 19 листопада.

Станом на 09:00 19 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 93 862 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1511 нових випадків: 549 – на Івано-Франківщині, 652 – на Львівщині (проведено 1941 ПЛР-дослідження) та 310 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, шість – на Тернопіллі, вісім людей померло на Івано-Франківщині.Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 листопада (09:00): 24 552 випадки, 310 нових
м. Тернопіль – 64 особи
Бережанський район – 31 особа
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 21 особа
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 34 особи
Шумський район – 14 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 листопада (09:00): 39 229 випадків, 652 нових
(за даними львівського ОЛЦ - 651 особа)
м. Львів – 274 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 34 особи
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 31 особа
Золочівський район – 6 осіб
Кам’янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 37 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 29 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 33 особи
Сокальський район – 37 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 30 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 листопада (09:00): 30 091 випадок, 549 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.11.2020