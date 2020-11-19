Галицькі хроніки COVID-19: 19 листопада.

 

Станом на 09:00 19 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 93 862 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1511​ нових випадків: 549 –​ на Івано-Франківщині, 652 – на Львівщині (проведено 1941 ПЛР-дослідження) та 310 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, шість – на Тернопіллі, вісім людей померло на Івано-Франківщині.Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 листопада (09:00): 24 552 випадки, 310 нових

м. Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 31 особа

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 21 особа

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 34 особи

Шумський район – 14 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

19 листопада (09:00): 39 229 випадків, 652 нових

(за даними львівського ОЛЦ - 651 особа)

м. Львів – 274 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 34 особи

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 31 особа

Золочівський район – 6 осіб

Кам’янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 37 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 29 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 33 особи

Сокальський район – 37 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 30 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

19 листопада (09:00): 30 091 випадок, 549 нових

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

19.11.2020

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