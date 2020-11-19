ДБР викликало на допит політичних лідерів Майдану у справі "про переворот".

 

Державне бюро розслідувань викликає на допити партійних лідерів Євромайдану в справі "про державний поворот", заявником у котрій виступає народний депутат від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін.

 

Про це повідомляє видання LB.ua.

 

 

Згідно з інформацією журналістки Соні Кошкіної, ДБР відкрило кримінальне провадження №42020000000001885 іще 1 жовтня.

 

Зокрема, на допит повістками викликають колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього голову ВР Андрія Парубія, міського голову Києва Віталія Кличка, колишнього депутата Сергія Пашинського, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюк, ексдепутатку Тетяну Чорновол.

 

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, в Музеї Революції Гідності відбулися обшуки. СБУ та Нацполіція закидають керівництву музею марнування коштів, бо вони не закінчили будівництво меморіалу.

 

19.11.2020

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