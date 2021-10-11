У Медведчука вимагають мільярд застави, інакше – арешт.

 

Народному депутату, одному з лідерів "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку вручили клопотання про взяття під варту. Альтернативний запобіжний захід – 1 мільярд гривень.

 

 

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін. 

 

"Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один 1 млрд грн. Це при тому, що Медведчук уже перебуває під домашнім арештом, його не порушує, і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на тяжчий", – написав Кузьмін.

 

При тім соратник Медведчука опублікував копію клопотання. З його слів, врученння документа відбулося у маєтку в Козині.

 

Кузьмін додав, що раніше до Медведчука згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосували санкції, йому заборонили здійснювати будь-які фінансові операції. "А тепер вимагають внести заставу, заздалегідь знаючи, що перерахувати він її не зможе, навіть якщо і збере потрібну суму: банк просто не прийме платіж через заборону РНБО", – обґрунтував нардеп.

 

 

Нагадаємо, 8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили нову підозру через вчинення державної зради та сприяння тероризму. Згідно з версією слідства, дії Медведчука у схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

 

У травні прокуратура повідомила про підозру Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

 

До того ж, Медведчуку вручили підозру про держзраду та порушення законів і звичаїв війни.

 

11.10.2021

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