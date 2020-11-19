Євроунія узгодила нові санкції щодо Білорусі.

До «чорного списку», зокрема, потраплять компаній, які фінансують режим Лукашенка.

Рада Європейської Унії на рівні міністрів закордонних справ країн-членів під час відеоконференції в четвер, 19 листопада, домовилися про новий раунд санкцій проти владного режиму в Білорусі у відповідь на «державне придушення демократичних протестів». Він може бути запроваджений упродовж кількох тижнів. Про це повідомила аґенція Reuters з покликом на двох європейських дипломатів.

За словами джерел, нові санкції, швидше за все, торкнуться не тільки високопоставлених чиновників, а й організацій, які надають фінансування президентові Олександру Лукашенку, котрого білоруська опозиція і країни Заходу звинувачують у фальшуванні виборів.

Інформацію про домовленості щодо нового пакету санкцій також підтвердив верховний представник Євроунії зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. «Раніше чи пізніше ми вичерпаємо кількість людей (в Білорусі – ред.), котрі можуть бути санкціоновані. І зараз ми повинні перейти до більш делікатних питань, які стосуються санкцій щодо фірм, що вплине на розвиток нормального економічного життя в країні», – сказав Боррель на пресконференції в Брюсселі.

Нагадаємо, що Європейська Унія запровадила перший пакет візових і фінансових санкцій щодо чотирьох десятків білоруських чиновників ще другого жовтня, а потім доповнила санкційні списки. Як зазначило високопоставлене джерело в ЄУ, з моменту введення останніх санкцій не відбулося жодних «фундаментальних змін».