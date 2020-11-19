Україна має отримати вакцину проти ковіду для 20% населення від ООН.

 

Ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX (Access to COVID-19 Tools) підтвердила перспективу виділення Україні безкоштовної вакцини від коронавірусної хвороби. Згідно з очікуваннями української влади, заштриків вистачить для того, аби вакцинувати кожного п'ятого в Україні.

 

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook у четвер.

 

 

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має можливість отримати вакцину від коронавірусної хвороби в кількості доз, що дорівнює 20% населення, безкоштовно. Це означає, що приблизно 4 мільйони громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн", – поінформував Ляшко.

 

З його слів, вакцинація пройде за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн.

 

Першими отримають доступ до препарату представники вразливих перед ковідом професій – "ми говоримо про лікарів, силові структури, вчителів". Згодом вакцинують звичайних громадян із групи ризику з найвищим рівнем летальності після інфікування – "люди старшого, похилого віку, а в цій групі – люди з супутніми хронічними патологіями”.

 

Віктор Ляшко повідомив, що в глобальний механізм COVAX включено перспективну вакцину від виробника Moderna (США). Згідно з оголошеними нещодавно результатами, попередні результати дослідження показали 95% ефективності заштриків.

 

Окрім того, МОЗ розглядає можливість збільшення кількості вакцин за рахунок закупівель.

 

19.11.2020

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