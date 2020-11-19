За добу 13,5 тис. нових захворювань на ковід і 250 смертей.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби, що є новим рекордом добових захворювань за час пандемії в Україні. За добу померло 257 людей – ще один рекорд.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 583 510. За час пандемії померло 10 369 людей.

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (1348) та у Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748), Черкаській (726), Львівській (652), Одеській (634) і Сумській (610) областях.