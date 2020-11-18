Галицькі хроніки COVID-19: 18 листопада.

Станом на 09:00 18 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 92 361 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1481 новий випадок: 570 – на Івано-Франківщині, 607 – на Львівщині (проведено 1528 ПЛР-досліджень) та 304 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: тринадцять людей померло на Львівщині, шість – на Тернопіллі, сім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 листопада (09:00): 24 242 випадки, 304 нових
м. Тернопіль – 59 осіб
Бережанський район – 10 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 32 особи
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 10 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 27 осіб
Лановецький район – 24 особи
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 28 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 31 особа
Чортківський район – 22 особи
Шумський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 листопада (09:00): 38 577 випадків, 607 нових
м. Львів – 274 особи
Бродівський район – 6 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 12 осіб
Дрогобицький район – 50 осіб
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 27 осіб
Золочівський район – 12 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 59 осіб
Радехівський район – 24 особи
Самбірський район – 12 осіб
Сокальський район – 45 осіб
Старосамбірський район – 11 осіб
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 16 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 листопада (09:00): 29 542 випадки, 570 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
18.11.2020