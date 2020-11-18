Галицькі хроніки COVID-19: 18 листопада.

 

Станом на 09:00 18 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 92 361 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1481​ новий випадок: 570 –​ на Івано-Франківщині, 607 – на Львівщині (проведено 1528 ПЛР-досліджень) та 304 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: тринадцять людей померло на Львівщині, шість  на Тернопіллі, сім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 листопада (09:00): 24 242 випадки, 304 нових

м. Тернопіль – 59 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 32 особи

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 24 особи

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 28 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 31 особа

Чортківський район – 22 особи

Шумський район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

18 листопада (09:00): 38 577 випадків, 607 нових

м. Львів – 274 особи

Бродівський район – 6 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 50 осіб

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 27 осіб

Золочівський район – 12 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 59 осіб

Радехівський район – 24 особи

Самбірський район – 12 осіб

Сокальський район – 45 осіб

Старосамбірський район – 11 осіб

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 16 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

18 листопада (09:00): 29 542 випадки, 570 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

18.11.2020

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