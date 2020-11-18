Директорка МВФ висловила Зеленському умови відновлення кредитів.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським заявила, що Україні слід досягти повного взаєморозуміння для подальшої співпраці.

Про це Георгієва написала на свїй сторінці у twitter за підсумками переговорів.

"Конструктивна телефонна розмова з Президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку й зусилля з боротьби з корупцією. Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках", – зазначила Георгієва.

Як повідомляє прес-служба Офісу Президента, керівник держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by. Зокрема, в Києві затвердили реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі. "На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані", – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що він послідовно підтримує незалежність Національного банку.

Сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

"Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроєктів", – запевнив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський доповів, що він перезапустив роботу комісії з питань правової реформи "для розробки комплексних законопроєктів щодо судової реформи".