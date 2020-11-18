Збірна України заявила про згоду вийти на поле сьогодні. Їй загрожує технічна поразка.

Українська асоціація футболу повідомила UEFA про те, що національна збірна України з футболу готова сьогодні, 18 листопада, вийти на гру проти команди Швейцарії в Люцерні в турнірі Ліги націй, незважаючи на критичну ситуацію з укомплектованістю колективу через ковід.

Про це йдеться у повідомленні УАФ, опублікованому вночі на середу. Нагадаємо, напередодні швейцарські лікарі посадили українську команду на карантин і заборонили їй брати участь у матчі. Відтак UEFA констатувала, що гра не відбудеться. Українській команді через невихід на поле може загрожувати технічна поразка.

"Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія-Україна залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада... Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі згідно з протоколом УЄФА про повернення до гри", – ідеться в заяві.

Штаб дружини зазначає, що в списку збірної для участі в поєдинку є понад 13 гравців (у тому числі один воротар), як і вимагає реґламент. "Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі", – закликали в команді.

Водночас УАФ наголосила, що сформувати цілковито новий склад команди – як пропонувала сама UEFA – до вечора 18 листопада не зможе "з об’єктивних, не залежних від неї причин".

"Матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачено циркуляром №66 УЄФА, але таке рішення – виключно в компетенції УЄФА", – додали в асоціації.

"Позиція УАФ полягає в тому, що результат цього поєдинку має визначитися саме на футбольному полі й відповідно до принципів Fair Play", – сподівається український футбольний менеджмент.

У вівторок увечері речник збірної Олександр Гливинський написав на своїй сторінці у Facebook, що матчу вже точно не буде і перед Україною є три варіанти.

"Остаточно ясно, що матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна не відбудеться ні сьогодні, ні завтра. Подальшу долю зустрічі вирішувати дисциплінарному комітету УЄФА. Згідно з відповідним кодексом, він може ухвалити три варіанти рішення: перенести матч на іншу дату, виявити вину однієї з команд в тому, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі – перемога однієї з команд або нічия. Коли саме відбудеться засідання дисциплінарного комітету УЄФА, сказати важко, але це точно не буде оперативно. Можливо, цього місяця, можливо, наступного, а може, й пізніше", – поінформував Гливинський.

Утім, згодом ця нотатка зникла з його сторінки.

Перед самим матчем проти Швейцарії троє гравців побитої ковідом збірної України отримали позитивні результати тестів – Руслан Малиновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораєс. Днем раніше скосило Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника.

Нагадаємо, в останній грі Україна та Швейцарія мали розіграти долю третього, передостаннього, місця в своїй групі. Команда з останнього рядка мусила б розпочати наступний сезон у нижчому дивізіоні Ліги націй, а краща – залишилася б в еліті. Перед грою синьо-жовті мають шість пунктів, а червоно-білі – три. Для того, аби вибити Україну вниз, Швейцарія обов'язково мала би перемогти з перевагою в два м'ячі і більше.

Якщо Україні зарахують технічну поразку за невихід на поле (0:3), команда Андрія Шевченка без можливості бою вилетить в нижчий дивізіон.