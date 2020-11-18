Романа Віктюка поховають на Личакові в родинному гробівці.

 

Романа Віктюка планують поховати у Львові, якщо не буде проблем з транспортуванням тіла режисера до України.

 

Про це повідомляє телеканал ICTV з покликом на прес-аташе Театру Романа Віктюка.

 

 

Пан Роман іще за життя висловлював бажання бути похованим на батьківщині поруч із батьками. Родинний гробівець Віктюків розташований на Личаківському цвинтарі. Зовсім поруч, буквально за периметром цвинтаря, у мистецькому центрі на Погулянці молодий Віктюк починав свою режисерську кар'єру. 

 

Прощання із Романом Віктюком відбудеться в Москві. Про формат церемонії повідомлять додатково.

 

Роман Віктюк і Ярослав Федоришин на спацері у Львові. 2020 рік забрав їх обох

 

18.11.2020

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