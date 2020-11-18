10 тисяч українців померло від COVID-19. Новий пік – 250 смертей за добу.

Упродовж минулої доби в Україні констатували смерть 256 людей унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, що є новим рекордом добової смертності за час пандемії в Україні. Попередній максимум зафіксували на початку листопада – тоді за добу померла 201 людина.

Найбільше померлих – у Києві та на Львівщині

Загальне число летальних випадків перетнуло 10-тисячний поріг – згідно з офіційними підрахунками, через ковід померло вже 10 112 людей.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу у системі моніторингу поширення коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільше людей померло на Львівщині (1094) та в Києві (1013).

Поточна летальність сягає в Україні 1,77% (на 570,2 тис. виявлених захворювань – 10,1 тис. смертей). Найвища летальність – у Кіровоградській (3,35%), Львівській (2,83%), Дніпропетровській (2,59%) та Закарпатській (2,39%) областях.

Упродовж доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1213) та Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.