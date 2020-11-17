Галицькі хроніки COVID-19: 17 листопада.

Станом на 09:00 17 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 90 880 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1217 нових випадків: 532 – на Івано-Франківщині, 504 – на Львівщині (проведено 1325 ПЛР-досліджень) та 181 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: вісім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 листопада (09:00): 23 938 випадків, 181 новий
м. Тернопіль – 67 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 16 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 35 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 листопада (09:00): 37 970 випадків, 504 нових
Львів – 248 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 29 осіб
Жидачівський район – 17 осіб
Жовківський район – 30 осіб
Золочівський район – 8 осіб
Миколаївський район – 29 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 23 особи
Пустомитівський район – 8 осіб
Самбірський район – 39 осіб
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 25 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 17 осіб
Яворівський район – 15 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 листопада (09:00): 28 972 випадки, 532 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.11.2020