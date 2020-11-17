Галицькі хроніки COVID-19: 17 листопада.

Станом на 09:00 17 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 90 880 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1217​ нових випадків: 532 –​ на Івано-Франківщині, 504 – на Львівщині (проведено 1325 ПЛР-досліджень) та 181 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: вісім людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 листопада (09:00): 23 938 випадків, 181 новий

м. Тернопіль – 67 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 16 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 35 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

17 листопада (09:00): 37 970 випадків, 504 нових

Львів – 248 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 29 осіб

Жидачівський район – 17 осіб

Жовківський район – 30 осіб

Золочівський район – 8 осіб

Миколаївський район – 29 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 23 особи

Пустомитівський район – 8 осіб

Самбірський район – 39 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 25 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 17 осіб

Яворівський район – 15 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

17 листопада (09:00): 28 972 випадки, 532 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.