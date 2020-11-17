Ліга націй: Матч України проти Швейцарії скасовано через ковід.

Матч шостого туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Швейцарії не відбудеться через поширення коронавірусної хвороби в українській команді.

Таке рішення ухвалив Департамент охорони здоров'я кантону Люцерн, йдеться в повідомленні Української асоціації футболу.

УАФ стверджує, що синьо-жовті були ладні вийти на поле. "Зауважимо, що й УЄФА, і УАФ, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру", – ідеться в прес-релізі української асоціації.

UEFA констатувала: гра не відбудеться.

"Після поточних позитивних результатів на COVID-19 у складі збірної України відповідні швейцарські органи вирішили помістити всю делегацію збірної України на карантин. Українська футбольна асоціація підтвердила, що в неї немає іншої команди, тобто гравців, які мають право на участь у матчі сьогодні чи завтра. Таким чином, матч Ліги націй УЄФА між Швейцарією та Україною, запланований на сьогодні, вівторок, 17 листопада 2020 року, відбутися не може", – йдеться в офіційному повідомленні UEFA.

Наразі долю матчу вирішуватиме контрольно-етичний та дисциплінарний орган Європейської асоціації "для ухвалення рішення відповідно до спеціальних правил, що застосовують до матчів збірних УЄФА.

Напередодні троє гравців побитої ковідом збірної отримали позитивні результати тестів – Руслан Малиновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораєс. Днем раніше скосило Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника.

Нагадаємо, в останній грі Україна та Швейцарія мали розіграти долю третього, передостаннього, місця в своїй групі. Команда з останнього рядка мусила б розпочати наступний сезон у нижчому дивізіоні Ліги націй, а краща – залишилася б в еліті. Перед грою синьо-жовті мають шість пунктів, а червоно-білі – три. Для того, аби вибити Україну вниз, Швейцарія обов'язково мала би перемогти з перевагою в два м'ячі і більше.

Якщо Україні зарахують технічну поразку за невихід на поле – команда Андрія Шевченка без можливості бою вилетить в нижчий дивізіон.