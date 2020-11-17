Офіційно: ЦВК назвала чотирьох переможців у других турах.

Центральна виборча комісія встановила результати виборів міських голів у чотирьох українських містах, у котрих минулої неділі, 15 листопада, відбувся другий тур виборів.

Багато цікавих двобоїв іще попереду

Офіційно, переможцем виборів у Херсоні став Ігор Колихаєв (партія "Нам тут жити"), за котрого проголосувало 63,59% виборців. Його конкурент Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") отримав 33,79% голосів.

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, Михайло Посітко зі "Свободи" (58,33%) переміг Володимира Мельниченка, що йшов самовисуванням (41,66%).

Місто Українка, що на Київщині, могло отримати бурмистра ще 25 жовтня, якби на виборчі дільниці прийшов бодай іще один виборець від "Європейської солідарності" чи "Слуги народу": двоє фіналістів набрали однаковісіньку кількість голосів – 1233. У другому турі висуванець "ЄС" Олександр Туренко (51,5%) таки переміг Оксану Кирилюк (44,24%).

У Краматорську Олександр Гончаренко отримав підтримку 57,85% виборців і переміг Андрія Панкова (40,46%). Обидва балотувалися яко самовисуванці.

У решті трьох містах результатів ще не встановили.

Але з екзит-полу відомо, що на виборах голови Одеси перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов, за котрого проголосували 56,7% виборців. Микола Скорик ("ОПЗЖ") отримав 40,9%.

З Луцька пишуть, що кандидат від партії "За майбутнє" Ігор Поліщук переміг свого опонента Богдана Шибу – 54,53% проти 42,92%.

А в Сумах теперішній голова міста Олександр Лисенко ("Батьківщина") переміг Вадима Акпєрова з "Європейської солідарності" – 61,12% проти 38,88%.