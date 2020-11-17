Офіційно: ЦВК назвала чотирьох переможців у других турах.

 

Центральна виборча комісія встановила результати виборів міських голів у чотирьох українських містах, у котрих минулої неділі, 15 листопада, відбувся другий тур виборів.

 

Багато цікавих двобоїв іще попереду 

 

Офіційно, переможцем виборів у Херсоні став Ігор Колихаєв (партія "Нам тут жити"), за котрого проголосувало 63,59% виборців. Його конкурент Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") отримав 33,79% голосів.

 

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, Михайло Посітко зі "Свободи" (58,33%) переміг  Володимира Мельниченка, що йшов самовисуванням (41,66%).

 

Місто Українка, що на Київщині, могло отримати бурмистра ще 25 жовтня, якби на виборчі дільниці прийшов бодай іще один виборець від "Європейської солідарності" чи "Слуги народу": двоє фіналістів набрали однаковісіньку кількість голосів – 1233. У другому турі висуванець "ЄС" Олександр Туренко (51,5%) таки переміг Оксану Кирилюк (44,24%).

 

У Краматорську Олександр Гончаренко отримав підтримку 57,85% виборців і переміг Андрія Панкова (40,46%). Обидва балотувалися яко самовисуванці.

 

У решті трьох містах результатів ще не встановили.

 

Але з екзит-полу відомо, що на виборах голови Одеси перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов, за котрого проголосували 56,7% виборців. Микола Скорик ("ОПЗЖ") отримав 40,9%.

 

З Луцька пишуть, що кандидат від партії "За майбутнє" Ігор Поліщук переміг свого опонента Богдана Шибу – 54,53% проти 42,92%.

 

А в Сумах теперішній голова міста Олександр Лисенко ("Батьківщина") переміг Вадима Акпєрова з "Європейської солідарності" – 61,12% проти 38,88%.

 

17.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Онлайн для офлайн «Турандот»
Безпрецедентна постановка онлайн з митцями Польщі, Італії, Аргентини, Греції та України на сцені Львівської національної опери заповідає грандіозну прем’єру «Турандот» Джакомо Пуччині, присвячену 120-літтю театру.
17.11.20 | | Штука
Деструктор класики
Серія інтерпретованих інфант Веласкеса і пристрасть художника до моторошних деталей стають провідниками глядача у глибинний сенс його творів, якими зафіксовано стан передчуття неминучої катастрофи.
16.11.20 | | Штука
Російський профіт з Карабаху
Ґлен Говард
Спільні риси є, але конфлікт у Нагірному Карабасі не порівняти з конфліктом на Донбасі. В Азербайджані інший тип лідерства: зовсім інший керівник і централізована влада.
16.11.20 | | Галичина
Антитіла після певних застуд можуть захищати від коронавірусу
Деякі антитіла після коронавірусних застуд реагують і на SARS-CoV-2.
15.11.20 | | Наука
Фільм «Номери» Сенцова і Сеітаблаєва у Львові
Ув’язнене суспільство намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У Номерів все підпорядковується верховному правителю – Нулю. Але життя змінюється з появою новачка, якому не відомі чинні закони. Номери хочуть самостійно вирішувати долю, отримати імена й творити новий світ.  
15.11.20 | | Штука
Іди, повертайсь!
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Ось я стою перед дверима твоїми. Прийшла. І стукаю. Щоби залишитися назавжди з тобою. У твоїй стороні. А мова?
15.11.20 | | Дискурси
Жінка за стіною
Ганна Улюра
Цей роман читають нині як книжку про жіночу автономію, про ціну, яку жінка платить, щоб усвідомити себе не дружино-мамою-господинею, а людиною, читають як високохудожній  феміністичний маніфест. Цілком підставово.
14.11.20 | | Штука
Достатньо зійти в льох?
Василь МАХНО
Кожен з нас може знайти перетин світів, хоча би у Белґраді – або у пивниці власного будинку...
14.11.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.