У Львові за п’ять годин проголосувало 12,5% виборців.

 

 

У Львові районні адміністрації оприлюднили дані ДВК щодо участі виборців у голосуванні: станом на 13:00 загалом проголосували 71 524 виборця, або 12,5%.

 

Фреквенція по районах:

 

У Личаківському районі – орієнтовно 9944 виборці, 12,4%.

У Залізничному районі – орієнтовно 14 839 виборців, 14,3%.

У Сихівському районі – орієнтовно 12 656 виборців, 11%.

У Галицькому районі – орієнтовно 3788 виборців, 9,8%.

У Франківському районі – орієнтовно (14 837 виборців, 13,6%.

У Шевченківському районі – орієнтовно 15 460 виборців, 12,7% .

 

В інших 16 населених пунктах Львівської територіальної громади, що є за межами Львова, станом на 13:00 на виборчі дільниці прийшло 2 734 виборці, тобто явка становить 13,3%.

 

Цікаво, що 25 жовтня у першому турі голосування на цьогорічних місцевих вибрах станом на 13:00 участь в голосуванні взяло 14% виборців. Тобто сьогоднішня явка не є набагато нижчою, втім експерти прогнозують, що нині волевиявляться орієнтовно 30% електорально спроможних громадян.

 

Явка виборців у Дрогобицькій міській територіальній громаді станом на 13:00 становить 11,45%. На виборчі дільниці прийшло 9836 виборців.

 

Додамо, загалом у м. Львові є 571 705 виборців.

 

У Франківському районі є 109 тис. 121 виборець, тут працює 59 виборчих дільниць, з них 3 – спеціальні, у лікарнях. У Галицькому районі є 39 тис. 52 виборці, тут працює 28 виборчих дільниць, з них 4 – спеціальні у лікарнях. У Залізничному районі є 103 тис. 355 виборців, працює 49 постійних виборчих дільниць. У Сихівському районі налічується 115 тис. 604 виборці, працює 60 постійних виборчих дільниць, з них 4 – спеціальні. У Личаківському районі є 82 тис. 554 виборці, тут працює 50 виборчих дільниць, з яких 6 – спеціальні. У Шевченківському районі є 121 тис. 619 виборців, тут працює 62 дільниці, з них 1 – спеціальна.

 

 

22.11.2020

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