У Львові і Дрогобичі почався другий тур голосування на виборах міського голови.

У Львові і Дрогобичі сьогодні, 22 листопада, розпочався другий тур голосування на виборах міського голови. Львів’яни обирають між чинним міським головою Андрієм Садовим та нардепом, ексголовою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. У Дрогобичі у другому турі за посаду мера змагаються чинний міський голова Тарас Кучма та підприємець Андрій Веселий.

У Львові у неділю, 22 листопада, станом на 8:30 відкрилися усі виборчі дільниці і почали роботу, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Загалом працює 308 виборчих дільниць: 59 – у Франківському районі, де налічується 109 тис. 121 виборець; 28 – у Галицькому, де є 39 тис. 452 виборці; 49 – у Залізничному районі, тут налічується 103 тис. 355 виборців; 60 – у Сихівському районі, де є 115 тис. 604 виборці; 50 – у Личаківському районі, де налічується 82 тис. 554 виборці; 62 – у Шевченківському районі, де налічується 121 тис 619 виборців.

За даними спостерігачів ГМ «Опора», голосування розпочалося і у Львові, і в Дрогобичі.

Загалом в Україні сьогодні другий тур місцевих виборів відбувається у 11 містах: Львові, Рівному, Черкасах, Полтаві, Дрогобичі, Ужгороді, Дніпрі, Нікополі, Бердянську та Слов’янську. Експерти прогнозують низьку фреквенцію – в межах 30% від усієї кількості виборців.

Нагадаємо, у першому турі мер Львова Андрій Садовий отримав 90 812 голосів виборців (39,96%), його основного конкурента Олега Синютку підтримали 70 504 виборці (31,03%). Загалом у виборах взяли участь трохи більше як 227 тис. виборців.

Голоси дрогобичан на виборах голови ОТГ розподілилися таким чином: за Андрія Веселого 26,05% (8106 голосів), за Тараса Кучму – 41,06% (12 906 голосів). Із 85 813 виборців, які внесені у списки виборців, на виборах голови Дрогобицької ОТГ проголосував 31 831 виборець. Недійсними визнані 698 бюлетенів.