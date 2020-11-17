Верховна Рада не змогла скасувати "карантин вихідного дня".

 

Верховній Раді забракло голосів для того, щоб ініціювати скасування урядового рішення про посилення карантинних заходів у вихідні дні.

 

За проєкт постанови №4381 щодо скасування рішення Кабінету Міністрів №1100 про посилення протиепідемічних заходів на засіданні ВП у вівторок проголосувало 149 народних депутатів, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна"

 

Депутати фракції "Слуга народу" дали на підтримку проєкту постанови 34 голоси, по 20 голосів віддали депутати фракцій "Європейська солідарність" та "ОПЗЖ", по 19 – фракції "Батьківщина" і "Голос", 17 – група "Довіра", 14 – група "За майбутнє", а також шість позафракційних нардепів.

 

У проєкті постанови рекомендували уряду протягом трьох календарних днів із дня набуття чинності постановою Верховної Ради переглянути встановлені Кабміном обмежувальні заходи і пом'якшити запроваджені раніше обмеження роботи аж до скасування у вихідні дні для підприємств – суб'єктів господарювання у сфері громадського харчування, роботи ТРЦ, діяльності закладів культури, спортивних залів, фітнес-залів і басейнів.

 

 

У вівторок під Верховною Радою та Кабінетом Міністрів відбулися дві акції протесту – біля будівлі уряду протестували під гаслом “Кабмін – на карантин”, а біля Верховної Ради проходила акція підприємців “Право на працю!”. Під час протесту між мітингувальниками і поліціянтами під ВР відбулися зіткнення – представники громадського руху #SaveФОП не пропускали нардепів у парламент.

 

Люди тримали плакати із гаслами “Ні карантину вихідного дня”, “Карантин вихідного дня – мільйон людей без роботи”, “Людина їсть не тільки у будні”, “Ми проти карантину для ФОП”, “Без бізнесу немає економіки”, “Дайте працювати” тощо.

 

17.11.2020

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