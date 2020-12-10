Шмигаль визнав, що уряд прорахувався з апаратами вентиляції легень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин вихідного дня запроваджували в Україні для того, щоби відтермінувати час оголошення локдавну вже на післясвятковий період.

Про це Шмигаль сказав у інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Він не був покликаний зменшити рівень захворювання, його задача – стабілізувати цей рівень. Щоб ми могли протягнути до кінця грудня – початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження. Зробити зимові канікули, назвемо це так. Вони і так будуть відбуватися. Тобто невеликими коригуваннями можна буде досягти колосального результату", – заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що "найефективніший засіб від карантину – повний локдавн". "Майже повне розірвання ланцюжка контактів хоча б на три тижні різко знижує кількість захворілих", – наголосив він.

На переконання Шмигаля, святковий цикл є оптимальним для карантинних обмежень – це "баланс життя і економіки, який дасть змогу країні пройти більш м’яко обидві кризи: і коронакризу, пов’язану з епідемією, і економічну кризу".

Поза тим голова уряду вважає, що карантин вихідного дня таки виправдався.

"Нам вдалося вийти на плато у кількості захворювань. Вона стрімко зростала, а тепер тримається на приблизно одному рівні. Якщо глянути на графік, то видно, що ми за останні тижні вийшли на плато, його візуально навіть видно. І це робота карантину вихідного дня. Крім нього і посилення штрафів за неносіння масок, інших нових факторів, які впливали б на ці речі, не було в Україні", – додав голова уряду.

Шмигаль не згоден з оцінкою, начебто "карантин вихідних" скасували. "Ми його не скасовували. Ми його впроваджували на три тижні, і він свою роль відіграв", – уточнив прем'єр.

Голова уряду визнав прорахунки в антиковідній політиці Кабінету Міністрів на першому весняному етапі.

"Зараз ми знаємо про вірус набагато більше, ніж знали весною. І тут відповідаю на ваше питання, чому з весни не робилося те, що робиться зараз. А літом ніхто не мав ще протоколів лікування, ніхто не знав, як лікувати", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр згадав як приклад апарати штучної вентиляції легень.

"Весною, згадайте, всі закуповували ШВЛ. Сьогодні у нас в країні близько 6 тисяч ШВЛ, з них менше 10% зайнято, і не факт, що буде зайнято більше. Чому? Тому що ШВЛ є вже кінцевим, крайнім способом порятунку життя людини. І насправді він дуже малоефективний. На тій стадії, коли людину підключають до ШВЛ, відсоток летальності дуже високий. Тому до цього треба не доводити. Якби ми навесні знали, що таке ця хвороба, як вона себе поводить, як вона розповсюджується, як її лікувати… Але ці всі знання приходять з часом, приходять кожного дня", – пояснив він.