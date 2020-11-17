Святослав Літинський домігся в суді українізації інтернет-крамниці Samsung.

 

Франківський районний суд міста Львова зобов'язав інтернет-магазин компанії Samsung подавати інформацію про товари українською мовою. Суд задовольнив позов львів’янина Святослава Літинського і визнав неправомірною відсутність описів товарів державною мовою, про що громадський активіст повідомив сьогодні, 17 листопада, на своїй facebook-сторінці.

 

Фото https://samsungshop.com.ua


Святослав Літинський повідомив, що позивався до ТзОВ «Проторія», яке оперує інтернет-магазином компанії Samsung. За його словами, під час усіх судових засідань представниця інтернет-магазину заперечувала обов'язок надавати інформацію про товари державною мовою тої країни, на території якої він працює.


Проте до ухвалення рішення судом інформацію на сайті усе-таки переклали українською. Разом із цим, Франківський районний суд міста Львова зобов’язав інтернет-магазин компанії Samsung надалі викладати інформацію про товари українською мовою.

 

Фото www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy

 

Нагадаємо, Святослав Літинський відомий судовими процесами на захист української мови в політичній та економічній сферах. Зокрема, наприкінці 2016 року він домігся українізації систем автомобілів марки Volkswagen, які продають в Україні. На початку 2018 року – українізації сайту рітейлера «Modna Casta».


Упродовж 2020 року Святослав Літинський через суди домігся скасування рішення про встановлення регіональних мов у низці міст на сході України.
 

17.11.2020

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