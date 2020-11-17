Шмигаль: Уряд запровадить суворі обмеження, якщо "вихідний карантин" не спрацює.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів посилить обмежувальні епідемічні заходи в тому випадку, якщо "карантин вихідного дня" не принесе очікуваного ефекту.

 

Про це Шмигаль сказав під час виступу у Верховній Раді 17 листопада, передає аґенція "Укрінформ".

 

 

"Основне завдання "карантину вихідного дня", щоб ми вийшли на плато за кількістю хворих, тобто зафіксувати їх на цифрах не більше як 12-15 тисяч в день. За найближчі два тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил. Якщо цього не станеться, ми почнемо готуватися до жорсткіших карантинних обмежень. Ми будемо вимушені це робити”, – сказав Шмигаль.

 

Голова уряду додав, що "карантин вік-енду" дає шанс уникнути жорсткого lockdown'у.

 

"Ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір, поки у нас є альтернатива, але над цією альтернативою треба працювати разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії”, – сказав Шмигаль.

 

Прем'єр повідомив, що МОЗ проводитиме консультації з бізнесом, Верховною Радою та місцевою владою з приводу обмежень.

 

“МОЗ, головному санітарному лікарю доручено проводити консультації з бізнесом, асоціаціями, з Верховною Радою, міськими головами, що ми вже почали робити. І ухвалити остаточно узгоджений план заходів, який може бути запроваджений у випадку настання жорсткіших умов щодо захворюваності за необхідності”, – сказав Шмигаль.

 

Він закликав українців обмежити кількість соціальних контактів – лише від дотримання правил всім суспільством залежить, чи буде lockdown.

 

17.11.2020

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