В Україні 12 тисяч нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 557 657.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Упродовж доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1143), в Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

За добу констатували смерть 159 людей. Загальне число померлих за час пандемії може перетнути 10-тисячний поріг цієї доби – за підсумками попередніх місяців уже 9856 смертей.