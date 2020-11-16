Галицькі хроніки COVID-19: 16 листопада.

Станом на 09:00 16 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 89 663 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1428 нових випадків: 454 – на Івано-Франківщині, 572 – на Львівщині (проведено 995 ПЛР-досліджень) та 202 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: дев'ять людей померло на Львівщині, шість – на Тернопільщині та шість – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 листопада (09:00): 23 757 випадків, 202 нових
м. Тернопіль – 72 особи
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 25 осіб
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 листопада (09:00): 37 466 випадків, 572 нових
Львів – 202 особи
Бродівський район – 20 осіб
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 26 осіб
Дрогобицький район – 41 особа
Жовківський район – 15 осіб
Кам'янка-Бузький район – 14 осіб
Миколаївський район – 21 особа
Мостиський район – 27 осіб
Перемишлянський район – 0 осіб
Пустомитівський район – 100 осіб
Радехівський район – 31 особа
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 33 особи
Яворівський район – 31 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 листопада (09:00): 28 440 випадків, 454 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.16.11.2020