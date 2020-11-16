Галицькі хроніки COVID-19: 16 листопада.

 

Станом на 09:00 16 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 89 663 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1428​ нових випадків: 454 –​ на Івано-Франківщині, 572 – на Львівщині (проведено 995 ПЛР-досліджень) та 202  – на Тернопіллі.

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: дев'ять людей померло на Львівщині, шість – на Тернопільщині та шість – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 листопада (09:00): 23 757 випадків, 202 нових

м. Тернопіль – 72 особи

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район – 15 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

16 листопада (09:00): 37 466 випадків, 572 нових

Львів – 202 особи

Бродівський район – 20 осіб

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 26 осіб

Дрогобицький район – 41 особа

Жовківський район – 15 осіб

Кам'янка-Бузький район – 14 осіб

Миколаївський район – 21 особа

Мостиський район – 27 осіб

Перемишлянський район –  0 осіб

Пустомитівський район – 100 осіб

Радехівський район – 31 особа

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 33 особи

Яворівський район – 31 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

16 листопада (09:00): 28 440 випадків, 454 нові

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

16.11.2020

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