Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича.

 

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт для Віктора Януковича та направив матеріали справи для розгляду до суду першої інстанції.

 

Таке рішення суд ухвалив у понеділок, частково задовольнивши клопотання адвокатів Януковича, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Апеляційну скаргу захисників... Януковича задовольнити частково. Рішення слідчого судді Печерського суду від 12 травня 2020 року, яким задоволено клопотання слідчого... і застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, скасувати... призначити новий розгляд у суді першої інстанції", – йдеться в рішенні суду.

 

Адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що справу направлено на новий розгляд.

 

"Незаконне рішення Печерського районного суду Києва від 12 травня 2020 року у справі Майдану №42017000000002014 про взяття Віктора Януковича під варту скасовано, справу направлено на новий розгляд!" – прокоментував Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

 

12 травня Печерський суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою колишнього президента України Віктора Януковича – у справі про організацію масових убивств на Майдані.

 

"Застосувати до Януковича ... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у рамках досудового розслідування терміном до 10 липня 2020 року", – йшлося у рішенні суду.

 

Раніше Печерський суд уже ухвалював рішення про заочний арешт Януковича. 4 травня 2020 року суд обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про узурпацію влади, задовольнивши клопотання Офісу Генпрокурора.

 

В Офісі Генпрокурора заявили, що заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру екстрадиції та звернутися по дозвіл на спеціальне розслідування.

 

4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади у вересні-жовтні 2010 року (справа від 7 листопада 2017 року за ч. 1 ст. 109 КК України).

 

16.11.2020

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