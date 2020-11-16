МОЗ пропонує бізнесу пошукати інакшого заробітку на карантині.

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак запропонувала обуреним карантинними обмеженнями підприємцями знайти під час пандемії інакший спосіб підробітку. Зокрема, подала ідеї влаштуватися в пральнях лікарень або вахтерами.

Про це Микичак сказала під час брифінґу в понеділок, інформує аґенція "Укрінформ".

Так, пані Микичак наголосила, що "карантин вихідного дня" покликаний перервати ланцюг поширення хвороби та зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

З її слів, недотримання карантинних вимог ставить під загрозу і бізнес, який таким чином хочуть захистити, і, відповідно, збільшується навантаження на лікарів.

"Ми, медики, пропонуємо малому та середньому бізнесу перетворювати проблеми у нові можливості... Ми просто просимо роззирнутися та знайти інші додаткові види доходу, де можна заробляти під час карантину, надаючи дистанційно послуги... Наші лікарні радо нададуть тимчасові робочі місця усім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої. Лікарням та центрам екстреної меддопомоги дуже потрібні сильні і здорові робочі руки – це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, водії, сторожі, вахтери, різнороби. Допоможіть медицині вистояти та врятувати життя кожного з нас", – заявила Микичак.

Що ж до самого "вихідного карантину", то колишня очільниця управління охорони здоров'я Львівської ОДА радить оцінювати його ефективність уже за динамікою госпіталізації.

“Для цього треба, щоб пройшло 10-14 днів. Після оцінки того, як діє "карантин вихідного дня", ми будемо пропонувати наступні кроки, наступні рішення”, – повідомила вона.