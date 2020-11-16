Токійська Олімпіада таки відбудеться 2021 року.

Остаточно вирішено її більше не відтерміновувати.

Літні Олімпійські ігри в Токіо, які мали відбутися цьогоріч, але через коронавірус були перенесені на 2021 рік, пройдуть в призначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією. Про це в понеділок, 16 листопада, домовилися на зустрічі в Токіо прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Thomas Bach). Однак Олімпіада збереже колишню назву «Токіо-2020», передовсім з фінансових міркувань.

Суґа висловив упевненість, що Олімпіада пройде наступного літа. Прем'єр-міністр Японії заявив, що сповнений рішучості провести Літні Олімпійські ігри як «доказ того, що людство перемогло вірус». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Бах, своєю чергою, подякував японському прем'єрові за старання і пообіцяв, що МОК докладе всіх зусиль, аби забезпечити вакцинацію спортсменів, «якщо на той час вакцина буде доступною». Він також підкреслив, що спортивне свято може стати «світлом в кінці тунелю» і символом солідарності в боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, що Літні Олімпійські ігри в Токіо мали пройти з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Рішення про перенесення Олімпіади на рік було ухвалено наприкінці березня після того, як національні олімпійські комітети кількох країн закликали МОК відкласти проведення Ігор у зв'язку з пандемією коронавірусу. Хоча олімпійський вогонь з Греції був доставлений до Японії.