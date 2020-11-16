Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах.

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

Про це повідомила в понеділок пресова служба Президента.

Зеленський побажав пані Санду успішної роботи. Він запевнив колегу у налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної під час візиту Санду до Києва ще як прем'єр-міністра Молдови у липні 2019 року.

Керівник держави додав, що Україна налаштована на реалізацію нових амбітних проектів, передусім інфраструктурних та спрямованих на сприяння європейській інтеграції двох країн.

Президент подякував за послідовну підтримку Маєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники також обговорили проблематику пандемії COVID-19 та висловили сподівання, що людству в короткій перспективі вдасться впоратися з нею, а нашим країнам – з її відчутними наслідками, насамперед економічними.

Володимир Зеленський запросив Маю Санду здійснити офіційний візит в Україну.