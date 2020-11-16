Пілотований корабель Crew Dragon вилетів до МКС.

Цей політ розпочинає регулярну місію виведення на орбіту кораблів цього типу.

 

 

Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX стартував в неділю ввечері, 15 листопада, з космодрому NASA в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. Це другий пілотований політ корабля до Міжнародної космічної станції і перший в рамках регулярної місії.

 

Керівник компанії SpaceX Ілон Маск не був присутній на запуску, оскільки імовірно хворіє на COVID-19.

 

На орбіту корабель виносить ракета-носій Falcon 9. Передбачається, що політ до МКС триватиме 27 годин. Спершу запуск планувався на суботу, 15 листопада, утім був відтермінований через сильні пориви вітру.

 

На облавку Crew Dragon перебуває четверо астронавтів. Троє з них – американці:  Майкл Гопкінс (Michael Hopkins), Шеннон Вокер (Shannon Walker) і Віктор Ґловер (Victor Glover). Четвертий – астронавт Японської аґенції аерокосмічних досліджень Соїті Ноґучі. Вони долучаться до екіпажу 64-ї тривалої американсько-російської експедиції МКС. Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) на своїй офіційній інтернет-сторінці. Очікується, що Гопкінс, Вокер, Ґловер і Ноґуті проведуть на станції близько шести місяців.

 

NASA декількома днями раніше завершило сертифікацію Falcon 9 і Crew Dragon для виконання регулярних комічних польотів. Це перший регулярний політ Crew Dragon в рамках комерційної програми пілотованих польотів NASANASA називає його першої "оперативної" місією ракетно-космічної системи, яку створювали 10 років. Він відкриває нову еру комерційно розроблених космічних апаратів, що належать приватній компанії, а не NASA, для відправки американців на орбіту.

 

Нагадаємо, що попередній запуск Crew Dragon наприкінці травня цього року був першою пілотованої космічної місією, запущеною з території США за дев'ять минулих років. Перед тим останній пілотований корабель злетів з американського космодрому в 2011 році. З того часу для доставки астронавтів на орбіту NASA була змушена вдаватися до послуг «Роскосмосу».

16.11.2020

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