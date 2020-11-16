В Україні 9,8 тис. нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9832 нові випадки коронавірусної хвороби. Загальна кількість підтверджених захворювань зросла до 545 689.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (879) та Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648), Одеській (633) і Житомирській (622) областях.

Найбільше активних носіїв коронавірусної хвороби зареєстровано на Харківщині (32 825), в Києві (31 756) та на Одещині (25 077). Запорізька область (16 093) вже четверта за кількістю поточних захворювань – минулої доби перевершила Івано-Франківщину (15 900).

За вчора констатували смерть 94 людей. За час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених ковідом, померло 9697 осіб.