Галицькі хроніки COVID-19: 15 листопада.

Станом на 09:00 15 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 88 436 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1129 нових випадків: 569 – на Івано-Франківщині, 333 – на Львівщині та 226 – на Тернопіллі (проведено 479 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: 5 людей померло на Львівщині та 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 листопада (09:00): 23 556 випадків, 226 нових
м. Тернопіль – 64 особи
Бережанський район – 36 осіб
Борщівський район – 1 особа
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 5 осіб
️Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
️Чортківський район – 35 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 листопада (09:00): 36 894 випадок, 333 нові
Львів – 114 осіб
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 12 осіб
Жовківський район – 32 особи
Золочівський район – 3 особи
Кам'янко-Бузький район – 20 осіб
Миколаївський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 22 особи
Пустомитівський район – 27 осіб
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 10 осіб
Сокальський район – 49 осіб
Яворівський район – 28 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 листопада (09:00): 27 986 випадків, 569 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.11.2020