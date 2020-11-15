Галицькі хроніки COVID-19: 15 листопада.

 

Станом на 09:00 15 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 88 436 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1129​ нових випадків: 569 –​ на Івано-Франківщині, 333 – на Львівщині та 226  – на Тернопіллі (проведено 479 ПЛР-досліджень)​.

 

 

За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: 5 людей померло на Львівщині та 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 листопада (09:00): 23 556 випадків, 226 нових

 

м. Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 36 осіб

Борщівський район – 1 особа

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 5 осіб

️Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

️Чортківський район – 35 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

15 листопада (09:00): 36 894 випадок, 333 нові

Львів – 114 осіб

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 12 осіб

Жовківський район – 32 особи

Золочівський район – 3 особи

Кам'янко-Бузький район – 20 осіб

Миколаївський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 22 особи

Пустомитівський район – 27 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 10 осіб

Сокальський район – 49 осіб

Яворівський район – 28 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

 

15 листопада (09:00): 27 986 випадків, 569 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

15.11.2020

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