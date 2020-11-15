Збірна України програла Німеччині й може вилетіти з еліти Ліги націй.

Збірна України програла команді Німеччини з рахунком 3:1 у матчі 5-го туру Ліги націй 2020-2021. Відтак хлопці Андрія Шевченка опинилися в скрутному становищі пред останнім туром: для того, щоб зберегтися у Лізі А наступного сезону, їм доведеться пристойно відстояти свої ворота у Швейцарії.

Перший тайм українці почали вельми вдало. Ослаблена коронавірусом команда України витримала стартову навалу суперника й змогла забити першою. Зубков скинув м'яч на Яремчука – уродженець Львова результативно стрілив у сітку.

Збірна Німеччини ще в першому таймі взяла гору. На 23-й хвилині Сане переграв П'ятова після помилки Зінченка. На 33-й хвилині Горецка дав чудовий пас на Вернера – і той забив головою.

На початку другого тайму Зінченко мав шанс звести рахунок до ремісового – але м'яч влучив у штангу.

Німці тиснули, і на 65-й хвилині Вернер поставив крапку.

Андрій Шевченко після гри констатував, що його підлеглим забракло фінальних пострілів. "Ми створювали моменти, не відмовлялися від наших принципів, було дуже багато цікавих продовжень, але не вистачило реалізації", – сказав тренер.

"Я думаю, що наша збірна доволі впевнено провела обидва поєдинки з Німеччиною. У нас був ряд виконавців, які не могли сьогодні вийти на поле, підсилити гру по ходу. Місцями ми повинні були оборонятися, відходити на свою половину. Але коли ми тримали м’яч, то намагалися маневрувати, грати поміж лініями, у нас були цікаві комбінації. Ми постійно міняли діапазон наших атак, не лише через довгі паси, а й грою через середину. Я вважаю, що за рахунок цього ми створили дуже багато проблем та головного болю німцям", – додав пан Шевченко.

У паралельному матчі збірна Швейцарії перемогла команду Іспанію й збільшила шанси вистрибнути з останньої сходинки в групі. Хоча швейцарці програли Україні в першому матчі, зате вони тричі зіграли в реміс у матчах проти ґрандів, і тепер мають теоретичний шанс зберегтися в Лізі націй: для цього їм треба в останньому турі перемогти українців з різницею в два м'ячі.

"Наступний матч, зі Швейцарією, буде вирішальним, а ми перебуваємо в підвішеному стані. Сподіваємося, що втрат більше не буде. У нас є можливість довикликати футболістів", – прокоментував Андрій Шевченко.

Вирішальна гра відбудеться 17 листопаді в Люцерні.