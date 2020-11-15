В Україні виявили 10,5 тис. хворих із ковідом. Серед них – Степанов.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 10 681 нового хворого на COVID-19. Загальна кількість виявлених за часі пандемії випадків коронавірусної хвороби зросла до 535 857.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі мніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (921), у Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692), Київській (692), Черкаській (681), Дніпропетровській (687), Житомирській (628) областях.

 

За добу зареєстрували смерть 95 людей (загальне число померлих – 9603). Одужало 2633 (загалом – 241 444).

 

Серед українців, котрі вчора потрапили до статистики з коронавірусом, є Максим Степанов. 

 

Пан Степанов написав у себе на Facebook: "Весь час я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта".

 

Міністр запевняє, що зможе на власному досвіді перевірити, "як працюють маршрути пацієнта", а цілу хворобу пройде "як звичайний пацієнт".

 

15.11.2020

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